Tattoos zur Erinnerung: Trauer, die unter die Haut geht

Der Hospizverein Kronach lädt in Kooperation mit dem Bestattungshaus Schönsee zur Ausstellung "Trauertattoo - Unsere Haut als Gefühlslandschaft" in der Kronacher Synagoge ein. Ausstellungseröffnung ist am Montag, 26. November, um 19 Uhr.

"Ich wollte etwas, was ich immer bei mir trage." So begründet Gela ihre Entscheidung für ein Tattoo nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes. "Es ist die optische, nach außen getragene Verbindung zu meiner Mama", ergänzt die 23-jährige Jennifer.

Über 100 Menschen fotografiert

Ein Name, den man nie vergessen will! Ein Datum, das immer bleibt! Weil sie sich für immer an einen geliebten, verstorbenen Menschen erinnern wollen, lassen sich viele Menschen in ihrer Trauer ein Tattoo stechen.

Über 100 Menschen folgten dem Aufruf der Fotografin Stefanie Oeft-Geffarth und der Trauerbegleiterin Katrin Hartig. Diese interviewten und fotografierten die Trauernden. Die Geschichte ihrer Tattoos und ihrer Trauer erzählt die Foto-Ausstellung "Unter die Haut". Erstmalig wird dieses Thema in einer aktuellen Wanderausstellung aufbereitet und an vielen Orten in Deutschland gezeigt.

Das Tattoo kann Liebeserklärung und Brücke zum Verstorbenen sein, wie für den 51-jährigen Jürgen: "Unsere Trauer hat uns ja auch dahin geführt, dass sich unsere Meinung über Tattoos komplett geändert hat", sagt der um seine Tochter trauernde Vater. Er war einer der Teilnehmer an den Foto-Shootings, die die Initiatorinnen quer durch Deutschland, zwischen Magdeburg und Bremen, zwischen Leipzig und Münster führten.

Ein Statement für immer

Ein Handabdruck, die letzten Worte aus dem Abschiedsbrief, eine Kinderzeichnung - ob Mann oder Frau, ob jung oder alt: Ein Tattoo ist ein Statement für immer, denn Trauer geht nicht vorbei. Sie verändert sich und sucht nach Ausdruck. Sie will gesehen werden. Diesem Anliegen will die Wanderausstellung gerecht werden, die am Montag, 26. November, ab 19 Uhr in der ehemaligen Kronacher Synagoge eröffnet wird. Der Hospizverein Kronach lädt in Kooperation mit dem Bestattungshaus Schönsee zu dieser einmaligen Ausstellung im Landkreis Kronach ein.

Der Abend wird musikalisch vom "Duo Flair" ausgestaltet. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zum Austausch mit den Initiatoren und Teilnehmern. hs