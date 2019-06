Tattersall-Parkplatz: Wer hat etwas gesehen?

Jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr parkte am vergangenen Freitag, Montag und Dienstag eine junge Frau ihren schwarzen Renault Clio auf dem Tattersall-Parkplatz. In diesem Zeitraum wurde ihr Fahrzeug von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Blauer Farbabrieb konnte im Heckbereich festgestellt werden. Ohne sich um den Schaden von circa 500 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol