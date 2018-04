"Tatort Radsport": Junger Verein gehört nun zum BLSV

Immer mehr Sportvereine sind von den Vorteilen, die der Bayerische Landes Sportverband (BLSV) seinen angegliederten Vereinen bietet, überzeugt. Im Sportkreis Kronach hat sich der Verein Tatort Radsport e.V. ebenfalls unter dem Dachverband im BLSV als 142. Verein im Sportkreis Kronach, integriert.

"Tatort Radsport" ist ein Kronacher Verein, der im Juli 2015 mit dem Zwecke der Förderung des (Extrem-)Radsports gegründet wurde. In ihm haben sich junge Frauen und Männer vereinigt, die von Kindheit an schon Spaß am Radsport haben und insbesondere haben sie das Mountain Bike (MTB) fahren in ihr Herz geschlossen. Die Gründungsmitglieder aus dem Jahr 2015 kannten sich schon seit 13 Jahren und haben stets zusammen MTB-Ausfahrten unternommen.

Der junge Verein zählt heute elf Mitglieder, die sich ausschließlich dem Freizeitsport zuwenden und an freien Wettbewerben, nicht aber an lizenzierten Wettbewerben, teilnehmen.

Der 28-jährige Präsident, Jan Lieb, informiert, dass ihr Augenmerk der Förderung des Radsports durch gemeinsame Aktivitäten und Ausfahrten mit dem Bike gilt. Sie wollen der Jugend eine attraktive Plattform für den Bike-Sportspaß bieten. Deshalb trägt man sich mit dem Gedanken, ein eigenes Trainingsareal zu schaffen.

Zum Vereinsziel gehört auch die Eindämmung der wilden Errichtung von Strecken durch das Angebot einer legalen "Downhill"-Strecke in Kronach. Weiterhin legt man großen Wert auf die Verbesserung der Kommunikation zwischen Forst und Radfahrern. Dem Verein "Tatort Radsport" kann grundsätzlich jeder beitreten. Er sollte sich aber für Freeride-, Downhill- oder Dirtbiken interessieren. Freeride, so erklären die Mitglieder, ist ein anspruchsvolles Mountainbikefahren mit steilen bergab-Passagen, ebenso wie weiten Sprüngen.

Bei Downhill geht es ebenfalls bergab und es geht um Zeitfahren, während Dirtbiken auf Sprünge ausgelegt ist und daher bedarf es besonders stabiler Mountainbikes. Ein geeignetes MTB und entsprechende Schutzkleidung (Helm, Protektoren) sollte man besitzen. Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke.

Der Jahresbeitrag beträgt zehn Euro sowohl für aktive als auch für fördernde Mitglieder. Der BLSV-Sportkreisvorsitzende Landkreis Kronach, Mario Schmid, freute sich und gratulierte zur Aufnahme im Sport- Dachverband BLSV. Der Sportkreis Kronach zählt über rund 27 000 Mitglieder und hat mit 42,7 Prozent den höchsten Organisationsgrad in Oberfranken. Sie alle nutzen die vielfältigen Angebote, sei es in der Bildung in der Sportpraxis (Übungsleiter, Trainer) und Sportmanagement (Vereinsmanager) und vieles mehr. eh