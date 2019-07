Tatort Blue Moon Taverne

Marco Plitzner und sein Blue Moon Orchestra kommen am 12. Januar 2020 um 17 Uhr in den Kreiskulturraum. Gaststar ist Schauspieler und Sänger Miro Nemec, der vor zehn Jahren schon einmal hier in Kronach auf der Bühne stand. Geboten wird eine Show für die ganze Familie mit viel Musik und Entertainment. Karten gibt es ab sofort bei Musicservice Geiger, Optik Stöckert, Wally's Laden am Brunnen, online unter blue.moon-music.de oder direkt bei Blue Moon Music GbR Telefon 09261/501526. Familienkarten gibt es direkt bei Blue Moon Music GbR. red