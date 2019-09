Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Daniela Wunder den Kurs "Tastschreiben (10-Fingersystem) in sieben Stunden" für Schüler von neun bis elf Jahre an. Er beginnt am Dienstag, 24. September, um 16 Uhr im Computerraum der Grundschule. Die Anmeldung ist unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red