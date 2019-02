Tastschreiben für neun- bis elfjährige Schüler

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet mit Daniela Wunder den Kurs "Tastschreiben (Zehn-Finger-System) in sieben Stunden für Schüler von neun bis elf Jahren" an. Durch die Lernmethode des Zehn-Finger-Systems lernen die Kinder über Vorstellungsbilder und Lerngeschichten die Lage der einzelnen Tasten Reihe für Reihe kennen. Nach der Erarbeitung der Vorstellungsbilder festigen die Kinder in spielerischen Übungen die Verknüpfung von Bildern und Farben mit den jeweiligen Tasten und Fingern. Ab der ersten Übung werden sinnvolle Wörter geschrieben, die sich am Grundwortschatz orientieren. Gleichzeitig fördert das konzentrierte Schreiben die Rechtschreibung und Konzentrationsfähigkeit. Der Kurs beginnt am Freitag, 22. Februar, umfasst vier Nachmittage und findet jeweils von 16.45 bis 18.30 Uhr im Seminarraum der VHS-Geschäftsstelle, Rodacher Straße 2 a, statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS, Telefon 09261/60600, oder auf www.vhs-kronach.de. red