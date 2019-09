Tastenschreiben für Schüler

Ein Kurs "Tastschreiben in 7 Stunden" oder auch bekannt als das 10-Fingersystem für Schüler von neun bis elf Jahren bietet die Volkshochschule an. Der Kurs beginnt am Freitag, 27. September, und findet jeweils an vier Nachmittagen von 16.45 bis 18.30 Uhr im Seminarraum der VHS-Geschäftsstelle statt. Ein gleichlautender Kurs für Schüler ab zwölf Jahren beginnt dort am Freitag, 8. November, und umfasst jeweils vier Nachmittage von 16.45 bis 18.30 Uhr. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach: Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red