Taschengeld erfreut Beschäftigte der Lebenshilfe

Die Freude war Abteilungsleiter Reinhard Schmitt bei der Lebenshilfewerkstatt in Weilersbach anzumerken, als die Kleinsendelbacher Bürgermeisterin Gertrud Werner in Begleitung von Walpurga Schütz, Helga Wintergerst und Alexandra Eberl den 70 Beschäftigten in der Lebenshilfeeinrichtung je zehn Euro Taschengeld überbrachte.

"Die strahlenden Augen der Menschen sind für uns die größte Freude", sagte Werner. "Bei unserem jährlichen Weiberfasching in der Mehrzweckhalle spenden wir den Reinerlös Menschen, die nicht so viel haben oder in Not geraten sind. Dieses Jahr haben wir 2200 Euro Reinerlös für soziale Zwecke an zwei Familien und die Lebenshilfe verteilt."

1000 Euro wurden an Alexandra Fehse überwiesen, die mit ihrer Familie und der schwerstbehinderten Tochter im Gemeindegebiet Hallerndorf wohnt: "Wir wollen die Familie mit dem Geld unterstützen beim barrierefreien und behindertengerechten Umbau ihres Hauses. Vielleicht gelingt es uns, die finanziellen Sorgen der Familie etwas zu lindern."

Mit 500 Euro unterstützen die Kleinsendelbacher Frauen die Angehörigen von Familie Kunath aus Schellenberg, die kurz vor Weihnachten durch einen Brand ihr Haus sowie Hab und Gut verloren haben. "Familie Kunath hat sich an mich gewendet und um Hilfe für ihre Angehörigen gebeten", erklärte Bürgermeisterin Werner.

"Soziales Engagement hat bei uns Tradition", betont Gertrud Werner. Das funktioniere aber nur, wenn man ein engagiertes und sozial eingestelltes Team habe. "Ich weiß das zu schätzen und bin stolz auf mein Team", betonte Bürgermeisterin Werner. Karl Heinz Wirth