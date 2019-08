Eine 26-Jährige und eine 20-Jährige wurden in der Nacht auf Sonntag Opfer eines Taschendiebs. Eine Tat fand auf dem Freischießen, die andere bei der Aftershowparty am Bahnhofsplatz statt. Die beiden Frauen hatten ihre Wertgegenstände in Umhängetaschen, die sie am Körper trugen. Der Unbekannte öffnete unbemerkt die Taschen und entwendete Geldbörsen und ein Mobiltelefon. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 650 Euro.