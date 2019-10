Tasche bei den Kühlregalen gestohlen

Einer 79-jährigen Frau ist am Samstag zur Mittagszeit in einem Supermarkt in der Eckentaler Straße in Eschenau ihre rote Einkaufstasche vom Einkaufswagen gestohlen worden. Die Frau hatte ihre Tasche am Haken des Einkaufswagens befestigt. Da die Dame nach eigenen Angaben ihre Tasche immer im Blick hatte, muss sie ihrer Meinung nach bei den Kühlregalen entwendet worden sein, als sie Waren aus diesen entnahm. Eine Suche des Marktes blieb erfolglos. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Erlangen-Land. pol