Tarifeinigung in Industrie für Süßwaren

Die rund 5000 nach Tarif bezahlten Beschäftigten in der bayerischen Süßwarenindustrie erhalten eine eine deutliche Erhöhung aller Entgelte in zwei Stufen. Zu den tarifgebundenen Süßwarenbetrieben gehören unter anderem Piasten in Forchheim, Lorenz-Snack-World, Trolli, Brandt-Schokoladen, Lebkuchen-Schmidt, Lambertz, A&D Nürnberger Feinbackwaren sowie Fronerie-Schöller.

Nachdem weder die beiden vorangegangenen Verhandlungsrunden noch die flächendeckenden Warnstreiks zum Abschluss eines neuen Entgelttarifvertrages für die Beschäftigten geführt hatten, wurde seitens der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Schlichtung angerufen. Unter Beteiligung des Schlichters Norbert Roth, Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts in Nürnberg, konnte ein laut NGG gutes Ergebnis für die Beschäftigten erreicht werden. Der zweijährige Tarifabschluss umfasst eine Entgelterhöhung von 3,0 Prozent, jedoch mindestens 68 Euro für alle Beschäftigten rückwirkend zum 1. April. Für die unteren Tarifgruppen bedeutet dies sogar eine Anhebung von 3,48 (Tarifgruppe A), 3,31 (Tarifgruppe B) und 3,11 (Tarifgruppe C) Prozent. Eine weitere Erhöhung von 2,6 Prozent für alle Beschäftigten ist ab dem 1. April 2020 vereinbart. Die Laufzeit endet am 30. April 2021. red