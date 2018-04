Targobank wächst weiter

Die Targobank in Coburg konnte im Geschäftsjahr 2017 sowohl im Kredit- als auch im Anlagegeschäft klare Zuwächse verzeichnen. Die Zahl der Girokonten stieg nach eigenen Angaben um 6,3 Prozent auf rund 3600. "Der persönliche Kontakt zwischen Berater und Kunde gehört trotz der zunehmenden Digitalisierung nach wie vor zu den wichtigsten Vertriebswegen der Targobank", äußert sich Filialleiter Matthias Piffl in einer Pressemitteilung. Zum Bilanzstichtag hatte die Targobank in Coburg Konsumentenkredite mit einem Volumen von 53,1 Millionen Euro vergeben - ein Zuwachs von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. "In den vergangenen Jahren konnte die Targobank ihre Kreditproduktion kontinuierlich steigern", so Piffl weiter.

Sparprodukte blieben trotz anhaltender Niedrigzinsphase weiter gefragt: Das Volumen der Spareinlagen stieg um 11,9 Prozent auf 3,8 Millionen Euro. Tagesgelder legten um 6,4 Prozent auf 10,2 Millionen Euro zu. Auch das Volumen der Festgelder nahm um 5,1 Prozent auf 6,7 Millionen Euro zu. Im Investmentgeschäft lag das von der Targobank Coburg verwaltete Depotvolumen 2017 mit 37,7 Millionen Euro 9,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Volumen der Vermögensmanagementfonds legte um 14,9 Prozent auf 5,2 Millionen Euro zu. Insgesamt betreute die Targobank Coburg zum Bilanzstichtag 15 250 Kunden. red