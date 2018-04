Tanzworkshop für meditatives Tanzen

sek



Am Samstag, 21. April, findet im Heimatspielhaus in Münnerstadt ein Tanzworkshop "Tanz & Gebet, Thema: Ich bin ein Königskind - Spirituelles, Meditatives Tanzen - Losgelöst - Frei!" statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Infos und Anmeldung bei Daniela Then, Offenbarungstherapeutin, Tel.: 0971/785 708 47 oder mail@spiritualitaet-wuerzburg.de