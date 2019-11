Tanzvergnügen mit "Ursprung Buam"

Die "Ursprung Buam" sind live zu erleben am Sonntag in der Mehrzweckhalle am Schellenberger Weg in Neunkirchen. Beginn der Veranstaltung mit Bewirtung und Tanzfläche ist um 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Tickets gibt es bei der Sparkasse Neunkirchen und Tel. 09191/2811. Seit 25 Jahren gibt's die Ursprung Buam; die drei Musikanten aus dem Zillertal prägen die volkstümliche Musikszene auf ihre ganz eigene Weise. Die Brüder Martin und Andreas Brugger stehen gemeinsam mit ihrem Cousin Manfred Höllwarth seit 25 Jahren in unveränderter Besetzung auf der Bühne. Martin und Andreas haben Rechtswissenschaft studiert, Manfred ist gelernter Waffenschmied. Die "Ursprung Buam" sind Künstler, Unternehmer, Väter und Ehemänner mit klarem Alleinstellungsmerkmal. red