Tanzverein weiterhin auf der Suche nach Trainingsräumen

Bei der Hauptversammlung des Tanzrhythmus Hirschaid im ASV-Sportheim in Sassanfahrt berichtete Vorstand Gerlinde Stache von einem durchwachsenen Jahr 2019.

Alle Posten wurden bei den Neuwahlen wieder besetzt. In die überarbeitete Satzung wurde der Passus aufgenommen, dass die Trainerinnen als unterstützende Mitglieder geführt werden. Das hatte zu einer Minderung bei den Beiträgen geführt.

Trainingsräume weiter gesucht

Die Trainingsstätten sind weiterhin beim ASV Sassanfahrt und im Dorfgemeinschaftshaus in Rothensand. In Kürze können die Tänzer auch im Dorfgemeinschafthaus in Friesen trainieren. Dennoch ist der Verein weiterhin auf der Suche nach geeigneten Trainingsräumen.

Der Verein hat 160 Mitglieder, davon sind 87 Kinder im Alter bis 14 Jahren, 14 Mitglieder sind Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. 67 erwachsene Mitglieder hat der Verein. Derzeit tanzen zehn Gruppen, die Tanzgruppe "Cheerleader" hat sich im letzten Jahr aufgelöst. Als neue Gruppe kamen die "Tanzbärchen" dazu. Außerdem sind die "Herschaader Strolche" hinzugekommen. Auch der Aufbau eines Männerballetts ist für dieses Jahr geplant. Sieben Tanzmariechen tanzen derzeit für den Verein.

Die Markt Hirschaid hat dem ASV zwei Garagen zur Miete auf dem ehemaligen Baywa-Gelände überlassen, in die bereits die ersten Utensilien eingelagert wurden, nachdem eine Trennwand eingezogen wurde.

Viele Veranstaltungen 2019

Bei vielen Veranstaltungen war der Tanzverein im vergangenen Jahr dabei. Die Vorsitzende berichtete von der Übernahme des Servicedienstes beim Neujahrsempfang der Gemeinde und der Kinderprunksitzung, der allgemeinen Prunksitzung, Faschings- und Kirchweihumzüge und der Inthronisation des Prinzenpaares. Außerdem war man mit einem Stand auf dem Hirschaider Adventsmarkt vertreten. Das Maifest konnte nicht stattfinden. Als Dank für die Übernahme des "Servicedienstes" wurden Helfer heuer zum Neujahrsempfang der Gemeinde eingeladen.

Große Ehre für Gerlinde Stache

Gerlinde Stache freute sich, dass Sie für ihre Verdienste um den Verein vom Landrat im Bereich "Jugendarbeit" ausgezeichnet worden ist - eine große Ehre für sie.

Kassier Birgit Knauer nahm ausführlich zum vergangenen Geschäftsjahr Stellung. Das Vermögen, so Knauer, könne sich sehen lassen. Georg Kestler und Heidi Reul haben als Kassenrevisoren die Finanzen geprüft. Es gab keinerlei Beanstandungen.

Die Homepage wird von Elena Stache und Theresa Schaiblein neu aufgebaut. Maraike Stache zeigt sich für Instagram verantwortlich. Zusammen mit dem ASV Sassanfahrt möchte man gerne eine Tanzveranstaltung organisieren. Dazu werden bald die entsprechenden Gespräche geführt werden. Die Zusammenarbeit unter den Trainerinnen muss weiter optimiert werden. Aus diesem Grund soll einmal im Quartal eine Zusammenkunft stattfinden.

Die Übungsleiter-Ausbildung obliegt weiterhin Birgit Knauer. Aufgrund einer Anordnung des Dachverbandes Bayerischer Landessportverband wurde der Trainingsbetrieb bis zum 18. April eingestellt. Ob der geplante Workshop und das Maifest stattfinden können, war zur Hauptversammlung noch nicht absehbar. red