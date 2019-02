Tanzturnier und Prunksitzungen

Die Faschingsabteilung des Turn- und Sportvereins Stangenroth veranstaltet am Sonntag, 17. Februar, um 14 Uhr und am Samstag, 23. Februar, um 19.11 Uhr seine Prunksitzungen in der Rhönfesthalle. Am Freitag, 15. Februar, ab 18.30 Uhr findet erstmals ein Tanzturnier in der Rhönfesthalle statt. sek