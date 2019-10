Die Tabea Diakonie Heiligenstadt veranstaltet am Sonntag, 13. Oktober, einen Tanztee - ein Nachmittag mit Tanz, Livemusik und guter Unterhaltung - in ihren Räumen in der Straße Familienzentrum 6. Los geht's um 14 Uhr bei freiem Eintritt. Es spielt "Old Teddy". Passend zum Tanztee erwartet die Besucher im Restaurant ein abwechslungsreiches Angebot aus Tee- und Kaffeevariationen und eine leckere Torten- und Kuchenauswahl. red