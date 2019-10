Tanzen im Sitzen ist eine spezielle Disziplin, die es auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen ermöglicht, sich tänzerisch zu bewegen. Ein Tanztag, den der Markt und der Seniorenbeirat Weisendorf veranstalten, soll Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten des Tanzens im Sitzen geben. Termin ist am Samstag, 26. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle im Reuther Weg in Weisendorf. Anmeldungen sind möglich beim Markt Weisendorf, Gerbersleite 2, E-Mail an markt@weisendorf.de. red