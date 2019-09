Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Von Walzer bis Jive - 1 -" an. Für diesen Kurs werden keine Vorkenntnisse benötigt. Es bietet sich an, sich paarweise anzumelden. Dies ist jedoch keine Voraussetzung. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 26. September, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 17.30 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Steinberg statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red