Tanzkurs: Langsamer Walzer bis Jive

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet den Fortführungskurs 10 in den Tänzen "Langsamer Walzer", "Tango", "Wiener Walzer", "Slow Foxtrott" und "Quickstep", "Cha-Cha-Cha", "Rumba", "Samba", "Jive" und "Paso Doble" an. Gerne sind Quereinsteiger willkommen. Tanzpaare sollten in den genannten Tänzen Kenntnisse besitzen. Der Kurs mit Thorsten Schiller beginnt am Donnerstag, 21. Februar, umfasst acht Abende und findet jeweils von 20 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus Steinach, Angerstraße 1, statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red