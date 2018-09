Tanzkreis trifft sich im Mehrgenerationenhaus

Am Mittwoch, 19. September, startet der Kurs "Erlebnistanz" im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Haßfurt. Er findet an zehn Abenden jeweils mittwochs von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Zum Auftakt am 19. September trifft sich der Tanzkreis im Kunsthaus der Stadt Haßfurt, Hauptstraße 35. Die weiteren Terminen finden wie gewohnt im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Dieses Präventionsangebot des MGH rund ums Thema "Gesund und aktiv älter werden" richtet sich an Bürger jeden Alters, die Spaß an Rhythmus, Bewegung und Musik haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Geleitet wird der Anfängerkurs von Tanzkreisleiterin Christine Pecht. Weitere Informationen und Anmeldung im Mehrgenerationenhaus unter Telefon 09521/9528250. red