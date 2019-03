Einen Kaffeehausspaziergang vom Stuhl zum Tisch und zurück auf Umwegen, tanzende Teller, klingende Tassen und löffelweise abstruse Gedanken: Das verspricht am Samstag, 9. März, 20 Uhr, der Auftritt von Peter Spielbauer mit seinem Programm "Dunkelhell" im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9. Unter Verwendung laut PR-Text "teilweise selbst gemachter physikalischer Gesetze und der Einbeziehung von geplanten Zufällen" läuft das Programm, durchaus Bezug nehmend auf soziale Umstände, allerdings mit kaum nachvollziehbaren Lösungsvorschlägen. Im Ergebnis verspricht dies jedoch eine äußerst positive Grundstimmung verbreitend und Lächeln auf die Gesichter zaubernd. "Nutze den Raum am Rand der Verzahnung, trinke die Milch vor ihrer Verrahmung. Sprühe vor Geist, auch wenn das Hirn leer ist. Genieße dein Essen, auch wenn's nur Verzehr ist." Preise: 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es im FT-Servicepoint/Der Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim, Telefon 09191/60106, sowie im Internet unter www.tickets.infranken.de. red