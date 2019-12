Tanzende Schneemänner und turnende Eisbären beim TSV Staffelstein

Von graziösen Tanzeinlagen bis hin zu athletischen Turnübungen - ein kurzweiliges und überaus buntes Programm genossen die 400 Zuhörer bei der Turnerweihnacht des TSV Staffelstein. Das Publikum war begeistert von den sportlichen Leistungen und tänzerischen Darbietungen der auftretenden Kinder und Jugendlichen.

Unter dem Motto "Fire und Snow" präsentierten die Jungen und Mädchen das breite Repertoire der Turnabteilung des TSV vom Eltern-Kind-Turnen bis zum Geräteturnen, dass es eine Freude war. Die Zuschauer quittierten die Aufführungen mit verdientem Applaus und Jubelrufen. Athletik und Freude an der Bewegung, das verkörperten die insgesamt 18 Darbietungen.

"Sommer, Sonne, Eis am Stiel"

So ging beispielsweise ein Raunen durch die Zuschauerränge bei der "Feuerteufel"-Show der Jungs. Auch die übrigen sportlichen Feuerwerke wie etwa von Turnerinnen am Trampolin, einer "Eisbärengruppe" oder eines gleichermaßen beschwingten Auftritts unter dem Titel "Sommer, Sonne, Eis am Stiel" kamen bestens an.

Mit lobenden Worten kündigte Rica Kohmann, einmal mehr gut gelaunte Moderatorin des bunten Nachmittags, die Einlagen der TSV-Athleten an. "Fleiß, Disziplin, aber auch soziale Kompetenz braucht man, um im Geräteturnen so erfolgreich zu werden", betonte sie.

Als sehr gelungen bezeichnet werden darf auch das Mitwirken der Mädchen und Jungen der Ballettschule Göhl. Mit graziösen Bewegungen zu klassischer Musik faszinierte etwa die Gruppe "Eiszauber", und bei den Hip-Hop tanzenden "Schneemännern" konnten die Zuschauer gar nicht anders als im Takt mitzuwippen.

Am Ende durften sich die an der Turnerweihnacht beteiligten Jungen und Mädchen wie immer über ein kleines Geschenk vom Nikolaus freuen - ein stimmungsvoller Abschluss eines kurzweiligen und fröhlichen Samstagnachmittags im Zeichen des Turnsports.

Die Turnabteilung des TSV Staffelstein zeigte sich von ihrer allerbesten Seite und stellte eindrucksvoll unter Beweis, welche gute Arbeit die Übungsleiter das ganze Jahr über leisten, um den Kindern und Jugendlichen die Freude am Sport und an der Bewegung zu vermitteln.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch erfolgreiche Sportlerinnen des TSV geehrt. Die Faustballerinnen bekamen für ihren Aufstieg in die Bundesliga neben lobenden Worten von Vorsitzendem Wolfgang Klecker Ehrennadeln angesteckt. Ebenso zollten die zahlreichen Gäste auch den Leistungsturnerinnen Beifall, denen für ihre Teilnahme am Landesfinale ein kleines Präsent überreicht wurde. Zuletzt galt den drei neuen Übungsleitern Jan Kohmann, Marcel Le und Julian Herbst noch ein großes Dankeschön.