Tanzen und Meditation

Die Volkshochschule Kronach veranstaltet mit Karin Jakob ab Montag, 3. März, den Kurs "Tanz und Bewegung - Ausdruck der Lebensfreude" sowie den Kurs "Meditation". Beide Kurse umfassen jeweils zehn Abende und finden nacheinander statt. Der Kurs "PR 203 Tanz und Bewegung - Ausdruck der Lebensfreude" findet jeweils von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle, Schulstraße 4 in Rothenkirchen statt. Gefühle können durch Musik und Tanz ausgedrückt werden. Durch Erlernen einiger leichter Grundschritte und Bewegungen besteht die Möglichkeit, zu mitreißenden Klängen und Rhythmen die Lebensfreude auszudrücken. Anschließend, jeweils von 19.15 bis 20.45 Uhr findet der Kurs "PR 204 Meditation" im ASB Seniorenzentrum statt. Durch Meditation soll wieder Ruhe in Körper und Geist gebracht und Stress reduziert werden. Anmeldung für beide Kurse bei der Volkshochschule Kronach (Rufnummer 09261/6060-0) oder im Internet unter

www.vhs-kronach.de. red