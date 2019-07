Tanzend dem Sommer begegnen - an einem lauen Juliabend mit Joachim Rückert europäische Tänze im Labyrinth und auf der Wiese erlernen, das ist am Donnerstag, 18. Juli, möglich. Los geht es um 19 Uhr im Probstgrund 14a. Spezielle tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldung bis 11. Juli beim Evangelischen Bildungswerk per Mail: ebw.coburg@elkb.de oder unter Telefon 09561/75984. red