Tanzen gegen Gewalt und Unterdrückung

"One billion rising" ist ein Tanz/Flashmob, der am Valentinstag, 14. Februar, auf der ganzen Welt getanzt wird, um ein Zeichen gegen Gewalt, Missbrauch und Unterdrückung von Frauen zu setzen. In Forchheim wird er um 14 Uhr auf dem Rathausplatz bereits zum fünften Mal getanzt. Die Choreographie "Break the Chain" ist bei YouTube zu sehen. red