Der monatliche Tanztreff für alle Tanzbegeisterten in Oberaurach findet am Freitag, 11. Oktober, ab 20 Uhr in der Radsporthalle des RSV Unterschleichach statt. An diesem Abend können die Anwesenden ihr Wissen vertiefen und Erlerntes im Bereich der Standard- und Lateintänze wiederholen. Ein Tanzlehrer ist zur Hilfestellung vor Ort. Der Tanztreff findet stets am zweiten Freitag im Monat von 20 bis 22 Uhr statt. Zum Tanz bitten der RSV Unterschleichach und der TSV Oberschleichach. red