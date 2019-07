Der nächste monatliche Tanztreff aller Tanzbegeisterten findet am Sonntag, 28. Juli, in der August-Först-Halle des TV in Hofheim statt. Beginn ist um 18 Uhr. Dabei können die Teilnehmer ihr Wissen vertiefen und Erlerntes im Bereich Standard- und Lateintänze wiederholen. Ein Tanzlehrer ist vor Ort. Der Tanztreff findet immer am letzten Sonntag im Monat, außer August, von 18 bis 20 Uhr statt. Ein Kostenbeitrag wird erhoben, teilte der TV mit. red