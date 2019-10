Tanzbarer Sound im Jugendhaus

Das Trio "Friedrich Chiller" kommt tief aus dem Osten und bringt jede Menge bildreiche, deutschsprachige Lyrics am Freitag, 4. Oktober, auf die Bühne des Jugendhauses "rabatz". Die Band wurde 2017 gegründet und will mit ihrem kräftigen Gebräu aus Indie, Hip-Hop und 80er-Jahre Disco-Funk alle angesagten Locations erobern, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit ihrem bunten Stilmix liefern die drei Jungs Stoff, der tanzbar ist. Die deutschsprachigen Vocals - gerne auch Rap - werden von einem pulsierenden Teppich, gewebt aus modernen Synthi-Klängen und massiven Basslines, getragen, während funky Gitarrenriffs das Regenbogenspektakel abrunden. "Friedrich Chiller" schaffen musikalische Klischees ab und dichten ihre eigene Realität. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. red