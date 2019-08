Am Samstag, 21. September veranstaltet der Musikverein Stadtkapelle Baunach erstmals einen klassischen Herbst-Schwoof mit der Big Band aus Liberec (Böhmen) im Bürgerhaus. Die Veranstaltung beginnt um 19.30, Einlass ist um 18.30, und damit keiner darbt, wird - wie immer beim Musikverein - für Leckeres und Süffiges gesorgt sein. Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen in Baunach, bei Haberhauer Moden und Finanzplanung Albrecht. red