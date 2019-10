Tanz-Workshops mit Melanie Day

Am Samstag, 2. November, bietet die Haßfurter Tanz- und Ballettschule "On Point" zwei kostenfreie Workshops in den Bereichen Musical und Modern Jazz sowie Erwachsenen-Jazz mit der erfolgreichen Tänzerin und Choreographin Melanie Day an. Melanie Day, die auf eine über 20-jährige Karriere zurückschaut und zuletzt in der erfolgreichen TV-Serie "Babylon Berlin" zu sehen war, unterrichtet seit 2016 Musical Jazz für die Leistungsklassen von "On Point". Ihre Choreographien für diese Tänzer wurden laut dem "On Point"-Verein mehrfach mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei internationalen Wettbewerben wie dem Dance World Cup ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Interessierte zu den Bürozeiten unter Telefon 09521/1502 direkt bei "On Point" am Haßfurter Hafen oder im Internet auf www.on-point.de. red