Tanz und Unterhaltung

Der Musikverein Oerlenbach veranstaltet am Samstag, 23. Februar, einen Faschingstanz in der Wilhelm-Hegler-Halle. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits um 19 Uhr. Die Trachtenkapelle bittet zum Tanz und auch die Garden "Dance Generation" (Aura), "Just Dance" (Ebenhausen), "Abba Girls" (Eltingshausen) und das Männerballett des TSV Oerlenbach zeigen ihr Können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. sek