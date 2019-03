Tanz und Fitness kombiniert

Dance Fit heißt ein Trainingsprogramm, das mit heißen Beats von lateinamerikanischen Rhythmen bis zu Pop-Musik den Spaß an der Bewegung fördern und die Fitness steigern möchte. Ein Kurs der Volkshochschule beginnt am Dienstag, 19. März, um 20 Uhr in der Löwenstraße 16. Anmeldungen sind telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red