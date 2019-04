Am Mittwoch, 1. Mai, veranstaltet der Sängerkranz Reichenbach den traditionellen "Tanz um den Maibaum". Um 13 Uhr wird der Maibaum aufgestellt und mit Volkstänzen der Mai begrüßt. Im Anschluss findet Festbetrieb in der Dorfmitte statt bei dem es neben Zwübbelplootz auch Musik von der Gruppe "Schütt die Brüh no" gibt. sek