"Tanz in den Mai" heißt es am Dienstag, 30. April, 20 Uhr, in der Jahnhalle Forchheim. Für die Unterhaltung- und Tanzmusik sorgen "The Bluejeans", mit die beste Tanzband aus Niederbayern. Bayerisch, frech, spritzig und zeitgemäß: Die Kapelle spielt alles, was den Besuchern Spaß macht. Tischreservierung unter Telefon 09191/2811 (Uli Pechtold). Foto: PR