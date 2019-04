Tanz in den Mai mit "Edi und die 7"

Die "Goldene Sieben" war eine der angesagtesten Tanzkapellen in den 50er und 60er Jahren. Weit über den Landkreis Kronach hinaus bekannt, füllten sie die großen Tanzsäle der Region. Edi Güntsch, einer aus der damaligen Originalbesetzung, ist der neue derzeitige Bandleader. Mit knapp über 80 Lenzen, die man dem Vollblutmusiker tatsächlich nicht ansieht, geht er mit seiner Truppe auch heute noch on tour. Eine Station wird am Dienstag, 30. April, die Tettauer Festhalle sein. Dort, wo einst die Karriere begann und Tänze Hunderte Gäste anlockten, möchte er mit seiner Truppe noch einmal auftreten.

Hits der Nachkriegszeit

Unter der Überschrift "Edi und die 7" erklingen somit zur Hexennacht Schlager, Oldies und Evergreens der Nachkriegszeit - natürlich live. Dass die Gruppe sich nach so vielen Jahren wieder formierte, verdankt man eigentlich einem eher traurigen Ereignis: "Auf der Beerdigung eines unserer Musiker trafen wir uns nach langer Zeit wieder. Obwohl wir aus nahezu allen Ecken Deutschland angereist waren, war sofort klar: Wir wollen noch einmal gemeinsam auftreten", erläutert Edi Güntsch.

Seither sind auch schon wieder einige Jahre ins Land gezogen. Neben der Seebühne Kronach ist die Gruppe Dutzende Male im Jahr im Einsatz - zur Freude der (meist) älteren Besucher.

Tischresrvierung erwünscht

Die Festhalle in Tettau öffnet ihre Türen zum "Tanz in den Mai" am 30. April um 19 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um eine Tischreservierung unter Telefon 09269/9513 gebeten. red