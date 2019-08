Tante in Forchheim gab den heißen Tipp

Ihre diamantene Hochzeit begingen Gisela und Karl Müller in Forchheim. Er ist ein echter "Siedler", denn seine Eltern hatten das Haus nahe dem Kellerberg gerade bezogen, als er zur Welt 1936 kam.

Er erinnert sich noch, dass seine Eltern eine Ziege und Hühner hielten. Der heutige Blumengarten war mit Kartoffeln bepflanzt. Seine Frau ist eine gebürtige Eichstätterin, kennengelernt haben sich die beiden in München.

Karl war in den 50er Jahren bei MAN beschäftigt; Gisela hatte eine Stelle bei der Versicherungskammer. Eine Tante von ihr lebte zu der Zeit in Forchheim, und die wusste von einem jungen Forchheimer, der wie die Nichte in München arbeitete. "Ohne sie wären wir uns wahrscheinlich nie begegnet", erzählt Gisela Müller von ihrem Lebensweg aus Franken, zu dem Eichstätt damals noch gehörte, über Oberbayern zurück nach Franken.

1964 übergaben die Eltern Müller ihrem Sohn das Siedlungshaus. Die jungen Leute wechselten nach Forchheim und modernisierten das Anwesen. Gisela fand eine Stelle bei der Sparkasse, Karl bei der Firma Piasten.

"Wir gehen jeden Tag in den Wald; einmal im Jahr das Annafest, das können wir verkraften", lobt Gisela die gute Wohnlage. Das weitere gemeinsame Hobby der beiden ist der Garten mit seinen vielen Blumen. Reisen führten sie vor allem in die Länder, in denen sich die Kinder mit Familie aus beruflichen Gründen aufhielten.

Zusammen mit seinen zwei Kindern und den vier Enkeln feierte das Jubelpaar seinen 60. Hochzeitstag mit einem Gottesdienst in St. Anna Forchheim. Im Namen der Stadt gratulierte der CSU-Fraktionsvorsitzende Udo Schönfelder in Vertretung für Bürgermeister Franz Streit (CSU).