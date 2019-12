Ostheim vor der Rhön vor 12 Stunden

Weihnachtsmarkt

Tannen gestohlen

War hier etwa der "Grinch" (hat in einem Kinderbuch/-film Weihnachten gestohlen) am Werk? In der Nacht auf Montag stahlen Unbekannte fünf Nordmanntannen in und um die Kirchburg in Urspringen, meldete ...