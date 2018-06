Tankwart wird bei Telefonat geprellt

pol



Ein Telefonat mit unguten Folgen: Wie die Polizei berichtet, erhielt ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Sonnefeld am Mittwochabend einen Telefonanruf. Darin verwickelte ein bislang unbekannter Mann den Tankwart in ein längeres Gespräch bezüglich des Kartenlesegeräts für EC-Karten . Im weiteren Verlauf gelang es dem Anrufer, acht Cashcode-Nummern im Wert von jeweils 50 Euro übermittelt zu bekommen. Erst auf Nachfrage bei seiner Chefin wurde dem Mitarbeiter bewusst, dass er auf einen gewieften Betrüger hereingefallen ist, berichtet die Polizei.