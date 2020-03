Tankstellenräuber sitzt in Haft

Ein 23-Jähriger raubte am frühen Donnerstagmorgen einen Kräuterlikör aus einer Tankstelle im Bamberger Norden. Polizisten nahmen den Somalier wenig später in einer Asylbewerberunterkunft fest. Der stark alkoholisierte junge Mann kam kurz nach 4 Uhr zusammen mit zwei Landsleuten in die Tankstelle in der Rodezstraße. Vor einem gesperrten Bereich des Verkaufsraumes, in dem alkoholische Getränke aufbewahrt werden, entfernte er das Absperrband. Als die Mitarbeiterin der Tankstelle sich ihm in den Weg stellte, packte er sie am Oberkörper und schob sie beiseite. Der 23-Jährige flüchtete mit der Flasche Kräuterlikör. Bei Auffahrunfall leicht verletzt In der Hallstadter Straße ereignete sich am Montag gegen 18 Uhr ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 7000 Euro beziffert. Jogger bringt Radlerin zu Fall Am Regnitzufer stürzte am Montagnachmittag eine 50-jährige Radfahrerin, als sie wegen eines Joggers ins Schlingern kam. Die Frau zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die ärztlich versorgt wurde. Beim Linksabbiegen hat es gekracht Beim Linksabbiegen vom Berliner Ring in die Rodezstraße missachtete am Montagnachmittag ein Autofahrer die Vorfahrt eines Opel-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von 7500 Euro. Verletzt wurde niemand. pol