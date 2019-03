Tankstelleneinbrecher entkommen mit gestohlenem Golf

Nachdem sie in der Nacht zum Montag in eine Tankstelle in Coburg eingebrochen waren, erbeuteten Unbekannte neben Bargeld und zahlreichen Zigaretten auch einen schwarzen VW Golf mit den Kennzeichen "CO-AN 98". Das teilt die Kriminalpolizei Coburg mit und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripobeamten verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum von Sonntagabend, kurz nach 20.15 Uhr, bis Montag, gegen 7 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu der Tankstelle in der Straße "Hörnleinsgrund". Aus den Verkaufsräumen entwendeten sie Bargeld und Zigaretten im Wert von einigen Tausend Euro. Außerdem erbeuteten die Täter die Fahrzeugschlüssel für einen VW Golf, bevor sie mit dem auf dem Tankstellengelände abgestellten Wagen entkamen. Der knapp neun Jahre alte, schwarze VW Golf hat einen Zeitwert von etwa 13 000 Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg fragen: Wer hat in der Nacht zum Montag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße "Hörnleinsgrund" festgestellt? Wem ist der schwarze VW Golf mit den Kennzeichen "CO-AN 98" nach Sonntagabend aufgefallen? Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch beziehungsweise Autodiebstahl stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter Telefon 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. red