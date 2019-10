Tankstellendiebe entkommen Verfolgerin

Einen Sixpack Bier entwendeten am Sonntag um 16.30 Uhr zwei unbekannte Diebe aus einer Tankstelle im Kanonenweg. Die Kassenkraft der Tankstelle bemerkte den Diebstahl und verfolgte die beiden jungen Männer, die sich zu Fuß von der Tankstelle entfernten. Während einer der beiden Diebe mit dem Sixpack in der Hand davonrannte, nahm der zweite Langfinger seinen Rucksack und warf ihn der Tankstellenangestellten unmittelbar vor die Füße, so dass diese abbremsen musste, um einem Sturz zu entgehen. Die beiden Diebe konnten sich schließlich so weit absetzen, dass ihre Verfolgerin sie aus den Augen verlor. Diese rief daraufhin sofort die Polizei. Trotz einer umfangreichen Fahndung im Stadtgebiet konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort. Unter anderem fanden die Beamten das Fahrrad eines der beiden Täter, das dieser nur kurz vorher von einem Nachbaranwesen gestohlen und offensichtlich als Fluchtmittel bereitgestellt hatte. Die Coburger Polizei-Inspektion ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter Rufnummer 09561/645209 entgegengenommen. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: beide circa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer der beiden trug bei der Flucht einen roten Rucksack bei sich.