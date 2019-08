Am 26. August haben die Bauarbeiten in der Sassanfahrter Hauptstraße 83 für eine neue Tankstelle begonnen. Voraussichtlich im Dezember wird sie fertiggestellt sein und eröffnen können, wie das Unternehmen Jet in einer Pressemitteilung schreibt. Auf dem Areal, das 3015 Quadratmeter umfasst, entstehen insgesamt sieben Zapfpunkte, ein 84 Quadratmeter großer Shop und eine Waschanlage. red