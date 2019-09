Tankschuld blieb offen

Für 40 Euro Diesel tankte der Fahrer eines auswärtigen Audi am Mittwochnachmittag an einer Tankstelle in Oberleichtersbach, ohne den Weg ins Gebäude zu nehmen und seine Tankschuld zu begleichen, berichtet die Polizei. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen wurde klar, dass es sich nicht um einen Fall von Vergesslichkeit handelt. Der unbekannte Fahrer schaute sich mehrfach höchst auffällig um, um in einem unbeobachteten Moment das Weite suchen zu können. Nachdem das Kennzeichen seines Pkw auf der Aufzeichnung klar zu erkennen ist, dürfte er zu ermitteln sein. pol