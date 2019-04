Tankrechnungen nicht bezahlt

An zwei Bad Brückenauer Tankstellen blieben am Donnerstag Kunden ihre Rechnung schuldig. Sowohl die Fahrerin eines Skoda aus Hessen, die für fast 60 Euro Diesel tankte, als auch ein 33-jähriger VW-Fahrer, der für über 70 Euro Benzin in seinen Tank gefüllt hatte, versäumten hinterher, ihre Tankschuld zu begleichen. In beiden Fällen konnte das Tankstellenpersonal das Kennzeichen nennen, so dass die Fahrzeughalter schnell ermittelt waren. Sie machten beide geltend, das Bezahlen lediglich vergessen zu haben. Strafverfahren müssen trotzdem eingeleitet werden. pol