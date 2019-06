Auf einen Tankbetrüger fiel eine Tankstelle in Garitz herein. Am Sonntagnachmittag, betankte ein 38-Jähriger an der OMV-Tankstelle in Garitz seinen VW. Anschließend betrat er die Tankstelle und bezahlte dort einige Getränke sowie Süßigkeiten. Die Tankrechnung in Höhe von 50,01 Euro beglich der 38-Jährige jedoch nicht. pol