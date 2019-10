Ein 45-jähriger Spaziergänger fand am Samstag in der Frühlingstraße in Bad Brückenau einen schwarzen Tankdeckel mit zwei Originalschlüsseln. Der Deckel lag auf einer Mülltonne vor dem Anwesen Hausnummer 48 und gehört vermutlich zu einem Lkw oder einer land-beziehungsweise forstwirtschaftlichen Zugmaschine. Der Finder brachte die Zündschlüssel zur Polizeiinspektion Bad Brückenau. Diese können nach Angaben der Polizei vom Eigentümer in der Inspektion abgeholt werden. pol