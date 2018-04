Tankbetrug und gestohlene Kennzeichen

Ein Autofahrer ist am Freitag mit seinem Wagen von der Tankstelle in Euerdorf weggefahren, ohne die Rechnung von rund 140 Euro zu bezahlen. Er hatte zwischen 10.42 und 10.50 Uhr einen blauen VW T3 oder T4 betankt. Die Kennzeichen aus Bergisch Gladbach ("GL") waren von einem Pkw, der in Bad Kissingen am Parkplatz Heiligenberg geparkt war, entwendet worden. Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet unter Tel.: 09732/ 9060 um Hinweise. pol