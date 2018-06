Tankbetrug: Unbekannter flüchtet

pol



Der Fahrer eines silberfarbenen Ford Fusion betankte am Mittwoch gegen 17 Uhr sein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen an der Tankstelle am Buchrasen in Oberleichtersbach . Der bisher unbekannte Mann tankte 37 Liter Super-Benzin im Wert von gut 56 Euro. Danach fuhr er weg, ohne die Tankschuld zu begleichen. Als der Vorfall der Polizei etwa 15 Minuten später gemeldet wurde, stellten die Beamten fest, dass die am Ford anmontierten Kennzeichen für einen VW ausgegeben und als gestohlen gemeldet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen, auch im angrenzenden hessischen Bereich, verlief ohne Erfolg. Fahrer und Pkw entkamen in unbekannte Richtung. Der Fahrer soll etwa 40 Jahre alt sein, 170 Zentimeter groß und wurde als kräftig beschrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise unter Tel.: 09741/6060.