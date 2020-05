Tankbetrug geklärt

Erfolgreich verlief die Fahndung der Bad Brückenauer Polizeiinspektion nach einem VW-Fahrer wegen Tankbetrugs. Nach umfangreichen Recherchen in anderen Bundesländern konnte ein 29-jähriger Hesse überführt werden, der auch für einige Polizeibehörden in Hessen und Nordrhein-Westfalen kein Unbekannter ist. Am Samstag, 22. Februar, gegen Mittag, tankte ein Mann seinen VW für über

90 Euro an einer Tankstelle in der Kissinger Straße und fuhr weg, ohne die Rechnung zu begleichen. Zwar konnte eine Verkäuferin den Vorgang beobachten. Die Polizei kam aber nicht weiter, weil das benutzte Kennzeichen von der Polizei in Dortmund zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Nummernschilder waren gestohlen. Die Recherchen des Bad Brückenauer Ermittlers führten zu weiteren Straftaten mit diesem Fahrzeug seit Januar in Hessen. Hinweise der Kripo Kassel führten den Sachbearbeiter zu einem 29-jährigen Mann aus einer Gemeinde südlich von Kassel. Gegen ihn wird Anzeige wegen Tankbetrugs bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erstattet. Wegen der anderen Delikte ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaften in Hessen und Dortmund. pol